В Тюмени с началом купального сезона семь человек угодили в реанимацию

В Тюмени семь человек с открытием купального сезона угодили в реанимацию из-за "травмы ныряльщика", об этом со ссылкой на заведующего нейрохирургического отделения ОКБ №2 Дмитрия Воробьева сообщает "МегаТюмень".

У ныряльщиков был диагностирован осложненный перелом шейного позвонка, костные отломки повредили спинной мозг. В экстренном порядке пациентам провели операции. Врачи освободили спинной мозг от сдавливания и соединили отломки позвонков, тем самым создав условия для восстановления функций спинного мозга.

Всего в больницу с "травмой ныряльщика" обратились 10 человек. Трем гражданам повезло - они травмировали только мышцы и связки шейного отдела позвоночника. После лечения они продолжат активно жить, без каких-либо ограничений.

Дмитрий Воробьев отметил, что когда отломки позвонка повреждают спинной мозг, пациенты становятся инвалидами - у них исчезают движения в руках и ногах, нарушаются функции всех органов и систем ниже места травмы.