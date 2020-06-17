22 Сентября 2020
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реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

В Тюмени с началом купального сезона семь человек угодили в реанимацию

В Тюмени семь человек с открытием купального сезона угодили в реанимацию из-за "травмы ныряльщика", об этом со ссылкой на заведующего нейрохирургического отделения ОКБ №2 Дмитрия Воробьева сообщает "МегаТюмень".

У ныряльщиков был диагностирован осложненный перелом шейного позвонка, костные отломки повредили спинной мозг. В экстренном порядке пациентам провели операции. Врачи освободили спинной мозг от сдавливания и соединили отломки позвонков, тем самым создав условия для восстановления функций спинного мозга.

Всего в больницу с "травмой ныряльщика" обратились 10 человек. Трем гражданам повезло - они травмировали только мышцы и связки шейного отдела позвоночника. После лечения они продолжат активно жить, без каких-либо ограничений.

Дмитрий Воробьев отметил, что когда отломки позвонка повреждают спинной мозг, пациенты становятся инвалидами - у них исчезают движения в руках и ногах, нарушаются функции всех органов и систем ниже места травмы.

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В Тюмени с началом купального сезона семь человек угодили в реанимацию

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Теги: травма ныряльщика, купальный сезон, больница, реанимация, пациент



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