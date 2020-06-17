Песков сообщил, что дезинфекционные туннели появились не только в резиденции Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в резиденции Владимира Путина установлены дезинфекционные туннели.
По его словам, они появились "в самый разгар эпидемии", причем туннели есть не только в резиденции президента в Ново-Огарево, но и в Кремле – там их две штуки.
"Там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы", - цитирует пресс-секретаря "Интерфакс".
Ранее СМИ сообщили, что в резиденции президента России в Ново-Огарево установили специальный туннель для защиты от коронавируса.
Кадры опубликовало РИА Новости. Пояснялось, что на проходящего через туннель человека распыляется дезинфицирующий раствор.