22 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков сообщил, что дезинфекционные туннели появились не только в резиденции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в резиденции Владимира Путина установлены дезинфекционные туннели.

По его словам, они появились "в самый разгар эпидемии", причем туннели есть не только в резиденции президента в Ново-Огарево, но и в Кремле – там их две штуки.

"Там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы", - цитирует пресс-секретаря "Интерфакс".

Дезинфицирующий туннель в резиденции Путина(2020)|Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

Ранее СМИ сообщили, что в резиденции президента России в Ново-Огарево установили специальный туннель для защиты от коронавируса.

Кадры опубликовало РИА Новости. Пояснялось, что на проходящего через туннель человека распыляется дезинфицирующий раствор.

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Песков сообщил, что дезинфекционные туннели появились не только в резиденции Путина

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, дезинфекционные туннели



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Ранее 17.06.2020 11:26 Мск В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

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