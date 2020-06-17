22 Сентября 2020
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Экономика Тюменская область
Начальник УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова (2018) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени оштрафована компания, предположительно, опальной экс-главы УФНС

В Тюмени за уничтожение крупного по площади плодородного слоя земли на 400 тыс. руб. оштрафована компания "Сибторговощ", учредителем которой, предположительно, является бывшая глава областного управления ФНС, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В сентябре 2019 г. прошёл плановый осмотр сельскохозяйственного участка, собственником которого является "Сибторговощ", сообщили Накануне.RU в управлении Россельхознадзора по "тюменской матрёшке". Плодородный слой почвы уничтожен на площади 4,8 тыс. "квадратов" во время добычи торфа. Результаты лабораторных исследований образцов почвенных проб подтвердили данный факт.

В отношении компании составлен протокол об административном правонарушении. Назначен штраф в 400 тыс. руб. Позже решение оставил в силе Арбитражный суд Тюменской области.

Отметим, по данным базы СПАРК, учредителем "Сибторговоща" является Тамара Зыкова. Именно так зовут бывшую главу управления ФНС по Тюменской области.

Напомним, в 2018 г. спецслужбы уличили Зыкову в служебном подлоге: ради положительных показателей и премии Зыкова попросила у крупнейшего в России частного "Антипинского НПЗ" 600 млн руб. налогов "наперед", в результате поправила финансовую статистику и получила премию в 88,3 тыс. руб., кроме этого, премиальные были выплачены и самому ведомству в размере 1 млн руб. Эти деньги Зыкова уже вернула в бюджет по требованию ФСБ. Сама же Зыкова утверждала, что у неё не было другого выбора.

Последнее слово накануне в суде Зыкова зачитала с использованием слайда, словно она не на собственном процессе, а на отчёте в думе перед депутатами. В своей речи она рассказала, как устроена бюджетная система и сколько ее ведомство должно было собрать в 2015 г. налогов. "У меня не было другого выбора: я могла заблокировать счета половины предприятий города, но я пошла на "преступление" и заняла, по сути, для бюджета недостающие средства", - сказала она.

В мае 2019 г. Калининский районный суд признал Зыкову виновной и приговорил к штрафу 50 тыс. руб.

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В Тюмени оштрафована компания, предположительно, опальной экс-главы УФНС

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Теги: Тамара Зыкова, штраф, управление Россельхознажхора по Тюменской области ХМАО и ЯНВО,



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