Южная Корея вложила миллиарды во взорванный северянами Межкорейский офис связи

Уничтоженный военными КНДР Межкорейский офис связи в Кэсоне строился на деньги Южной Кореи. Как передаёт китайское издание "Пэнпай синьвэнь", Сеул вложил в строительство и оснащение здания 17 млрд вон или примерно 100 млн китайских юаней (почти 1 млрд руб. по текущему курсу — прим. Накануне.RU).

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Согласно договорённостям между двумя корейскими государствами, КНДР предоставляла землю, а строительство полностью велось за счёт средств Республики Корея. 10,3 млрд вон Сеул инвестировал вскоре после подписания соглашений в Пханмунчжоме в 2018 г., следующие 5,438 млрд вон были перечислены в 2019 г., а последний транш в размере 1,145 млрд поступил совсем недавно — в мае этого года.

Ещё большие суммы Южная Корея выделила и частично успела потратить на различные проекты межкорейского сотрудничества (прежде всего — на модернизацию железных дорог) и на проведение переговоров с Пхеньяном.