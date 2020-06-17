22 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Взрыв офиса межкорейских связей в Кэсоне (2020) | Фото: en.yna.co.kr

Южная Корея вложила миллиарды во взорванный северянами Межкорейский офис связи

Уничтоженный военными КНДР Межкорейский офис связи в Кэсоне строился на деньги Южной Кореи. Как передаёт китайское издание "Пэнпай синьвэнь", Сеул вложил в строительство и оснащение здания 17 млрд вон или примерно 100 млн китайских юаней (почти 1 млрд руб. по текущему курсу — прим. Накануне.RU).
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Согласно договорённостям между двумя корейскими государствами, КНДР предоставляла землю, а строительство полностью велось за счёт средств Республики Корея. 10,3 млрд вон Сеул инвестировал вскоре после подписания соглашений в Пханмунчжоме в 2018 г., следующие 5,438 млрд вон были перечислены в 2019 г., а последний транш в размере 1,145 млрд поступил совсем недавно — в мае этого года.

Ещё большие суммы Южная Корея выделила и частично успела потратить на различные проекты межкорейского сотрудничества (прежде всего — на модернизацию железных дорог) и на проведение переговоров с Пхеньяном.

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Южная Корея вложила миллиарды во взорванный северянами Межкорейский офис связи

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Теги: КНДР, Южная Корея, Корея, Кэсон



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