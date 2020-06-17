Как Югра за неделю перешла от убыли числа заражений коронавирусом к быстрому росту: расчет

В Югре в последнюю неделю наблюдается быстрый рост количества выявленных заражений коронавирусом.

Накануне.RU уже сообщало, что в округе за последние сутки подтвердились 237 новых случаев коронавируса (всего – 5 тыс. 210), и теперь математически проанализировало суточный прирост заражений в регионе. Еще неделю назад в Югре наблюдалась медленная убыль. Этот вывод получен на основании вычисления линии тенденции за предшествующие 10 дней, учитывающей не только первый и последний результат за период, но и всю динамику.

Еще 9 июня наклон линии тенденции был в сторону убыли, однако со следующего дня он начал расти. Подчеркнем, что растет не просто число заболевших, а наклон линии тенденции, то есть рост идет ускоренно. С отрицательных значений он всего за неделю вырос к сегодняшнему дню до 10 человек в день. То есть за период с 8 по 17 июня ежедневное число новых заражений в Югре в среднем увеличивается на 10 человек в день. Это подтверждается и данными. В начале июня в регионе выявлялось в сутки по 110-150 заразившихся вирусом. В последние дни это число превышает 200.

Почти такая же скорость прироста заражений (на 9 человек в день) уже была в регионе к 1 июня, но затем она быстро пошла на спад. Произойдет ли это снова, покажет время. Сейчас суточный прирост зараженных и общее число болеющих в регионе почти в два раза больше, чем тогда, поэтому вероятность быстрого спада существенно меньше.

К сегодняшнему дню в Югре всего было зафиксировано 5,2 тыс. заражений, 30 человек умерли, почти 2,5 тыс. выздоровели. На данный момент болеющими числятся 2,7 тыс. человек.

Обнадеживающим фактором является то, что суточное количество выздоравливающих растет.

Ранее санврачи Югры объяснили "взрывной" рост количества больных коронавирусом. По их словам, в эпидпроцесс включились большие города. Во-вторых, нефтяники обследуют свой персонал, который готовится прибыть на вахту.