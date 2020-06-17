В Екатеринбурге разворачивают мобильные площадки для голосования по Конституции РФ

Мэр уральской столицы Александр Высокинский накануне подписал постановление об оказании содействия в проведении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Градоначальник распорядился организовать информирование горожан о проведении голосования, в том числе через СМИ, изготовить и разместить информационные материалы по месту проживания граждан и в муниципальных учреждениях. В связи с особой эпидемиологической ситуацией в городе готовятся развернуть, помимо традиционных участков, также и мобильные площадки для голосования во дворах. Одновременно будет проводиться и сбор подписей в поддержку заявки на присвоение Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести".

Согласно постановлению, помещения избирательных участков будут подготовлены в соответствии с рекомендациями по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, утверждёнными Роспотребнадзором. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

У горожан будет возможность проголосовать не только на всех 555 избирательных участках, но также на дому, на специально оборудованных участках на территории двора. Это можно сделать не только 1 июля, но и в течение недели, с 25 по 30 июня, в удобное для жителей время. Мобильные площадки для голосования задействуют почти в шестистах дворах города.

При этом все участки – мобильные и стационарные – не менее двух раз в день будут подвергать санитарной обработке с использованием дезинфицирующих средств. Лиц, принимающих непосредственное участие в проведении общероссийского голосования и сборе подписей, обеспечат униформой.

Отметим, что 13 июня председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов и заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Кузёмка провели репетицию голосования по поправкам в Конституцию РФ на специально оборудованном участке на придомовой территории в микрорайоне Академическом.

Во дворе дома № 32 на улице Мехренцева сотрудники участковой избирательной комиссии № 2638 развернули мобильный пункт голосования для жителей этого и других близлежащих домов, где и можно будет сделать свой выбор. На входе в такие пункты голосования волонтеры замерят температуру тела участников голосования и обеспечат их индивидуальными средствами защиты – масками, перчатками, антисептиками. Даже авторучки, выдаваемые горожанам, будут одноразовыми, и их можно будет забрать себе на память.

Как отметила Екатерина Кузёмка, проголосовать у себя во дворе смогут все жители дома и прилегающих к нему многоквартирников. Сотрудники участковой избирательной комиссии заранее проинформируют их о такой возможности. Также соответствующая информация появится и на подъездах домов.

А одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ также будет проводиться и сбор подписей жителей Екатеринбурга в поддержку заявки на присвоение уральской столице звания "Город трудовой доблести".

Александр Высокинский подчеркивает, что одна из главных задач организаторов предстоящего общероссийского плебисцита – обеспечить безопасность граждан на участках: "Помещения всех 555 постоянных и 24 временных избирательных участков будут подготовлены в соответствии с рекомендациями санитарных врачей по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции".

Градоначальник отметил, что он сам обязательно проголосует в один из дней, и призывал всех жителей Екатеринбурга "не остаться в стороне от исторического события".