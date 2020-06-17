В Одессе упал легкомоторный самолет, есть пострадавшие

В Одессе легкомоторный самолет упал на дорогу. По предварительным данным, пострадали два человека.

"Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с легкомоторным самолетом в Малиновском районе Одессы. Он упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали два человека", - цитирует "Интерфакс" сообщение местной полиции.

Между тем, появлялась и другая информация: якобы, самолет упал на гипермаркет, расположенный недалеко от аэродрома, в результате чего погиб минимум один человек.