В Челябинской области разрабатывают новые меры поддержки промышленных предприятий

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области разрабатывают новые меры поддержки промышленных предприятий

Депутаты комитета ЗСО по промышленной политике и транспорту обсудили меры поддержки промышленных предприятий Челябинской области в 2020 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на работу промышленных предприятий региона: снизился индекс промышленного производства и уровень загрузки производственных мощностей, предприятиям не хватает оборотных средств. Для преодоления негативных последствий был принят ряд мер. Так, 20 южноуральских предприятий вошли в перечень системообразующих организаций российской экономики. Это позволило им получить меры государственной поддержки, в том числе льготные кредиты, субсидии для возмещения затрат на производство и реализацию товаров. Еще 114 предприятий включены в перечень системообразующих организаций региона.

Правительством региона было принято распоряжение, на основании которого промышленные предприятия смогли продолжить работу в условиях пандемии, но при соблюдении всех необходимых профилактических мероприятий. В связи с этим часть предприятий перепрофилировали свои производства. 111 предприятий занимается производством масок, 11 – кожных антисептиков, три изготавливают дезинфицирующие средства.

В настоящий момент на областном уровне разрабатываются новые меры поддержки. В частности, предоставление предприятиям легкой промышленности инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций и налоговой ставки по налогу на имущество в размере 0%.

На заседании комитета депутаты рекомендовали рассмотреть возможность предоставления льготного заемного финансирования для промышленных предприятий на пополнение оборотных средств и определить меры поддержки предприятий, которые вошли в перечень системообразующих организаций региона. Также депутаты рекомендовали в кратчайшие сроки приступить к реализации меры поддержки в виде компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам и займам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области разрабатывают новые меры поддержки промышленных предприятий

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЗСО, коронавирус, промышленные предприятия,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети