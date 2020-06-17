В Челябинской области разрабатывают новые меры поддержки промышленных предприятий

Депутаты комитета ЗСО по промышленной политике и транспорту обсудили меры поддержки промышленных предприятий Челябинской области в 2020 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на работу промышленных предприятий региона: снизился индекс промышленного производства и уровень загрузки производственных мощностей, предприятиям не хватает оборотных средств. Для преодоления негативных последствий был принят ряд мер. Так, 20 южноуральских предприятий вошли в перечень системообразующих организаций российской экономики. Это позволило им получить меры государственной поддержки, в том числе льготные кредиты, субсидии для возмещения затрат на производство и реализацию товаров. Еще 114 предприятий включены в перечень системообразующих организаций региона.

Правительством региона было принято распоряжение, на основании которого промышленные предприятия смогли продолжить работу в условиях пандемии, но при соблюдении всех необходимых профилактических мероприятий. В связи с этим часть предприятий перепрофилировали свои производства. 111 предприятий занимается производством масок, 11 – кожных антисептиков, три изготавливают дезинфицирующие средства.

В настоящий момент на областном уровне разрабатываются новые меры поддержки. В частности, предоставление предприятиям легкой промышленности инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций и налоговой ставки по налогу на имущество в размере 0%.

На заседании комитета депутаты рекомендовали рассмотреть возможность предоставления льготного заемного финансирования для промышленных предприятий на пополнение оборотных средств и определить меры поддержки предприятий, которые вошли в перечень системообразующих организаций региона. Также депутаты рекомендовали в кратчайшие сроки приступить к реализации меры поддержки в виде компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам и займам.