22 Сентября 2020
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Политика В России
Сенатор Алексей Пушков (2017) | Фото: vesti.ru

Пушков допустил достоверность данных о готовности Горбачева отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков не исключает, что правительство СССР при Михаилe Горбачевe рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.

"В Финляндии утверждают, что при Горбачеве "либеральная часть Политбюро" была готова отдать Финляндии Карелию. Это весьма вероятно: именно тогда Шеварднадзе отдал США огромные водные пространства в Беринговом море", - написал сенатор в Twitter.

Информация о том, что Советский Союз при Горбачевe якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передачe ей Карелии, содержится в новой книге бывшего финского дипломата и писателя-документалиста Юкки Сеппинена.

По его словам, у финской стороны якобы были шансы получить Карелию в конце 1980-х - начале 1990-х годов, но президент страны Мауно Койвисто не воспользовался ситуацией.

Экс-дипломат утверждает, что возможность передачи финской стороне Карелии рассматривалась по такому же принципу, как и выход из состава СССР прибалтийских республик.

Глава пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко назвал выдумкой и ложью слова финского дипломата, передает "МК".

По его словам, подобного никогда не обсуждалось и таких обсуждений быть не могло. Он предположил, что автор сказанного имеет некие претензии к экс-президенту Мауно Койвисто и таким образом попытался его очернить.

Год назад в финских газетах появилась информация, что якобы в Кремле в 1991 году обсуждалась возможность продажи республики за 15 миллиардов долларов. Издание Infox передаёт, что по данным Юкка Сеппинена Ельцин намеревался избавиться от Выборга, на содержание которого не было денег после распада СССР. Бывший государственный секретарь при президенте России Борисе Ельцине Геннадий Бурбулис назвал эти сообщения "бредом сивой кобылы".

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Пушков допустил достоверность данных о готовности Горбачева отдать Карелию Финляндии

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Теги: алексей пушков, михаил горбачев, карелия, финляндия



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