22 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
реновация, хрущевка, жилье (2018) | Фото: stroi.mos.ru

Матвиенко предложила распространить реновацию на всю страну

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации жилья на территорию всей страны.

"Надо программу реновации по всей стране (распространить), выработать правила, принять законы, сделать этот процесс экономически выгодным для инвесторов. Без инвесторов никаких государственных средств не хватит. Поэтому прошу, коллеги, проект постановления записать, обратиться в министерство (строительства) и разработать законопроект о реновации пятиэтажек и другого ветхого, непригодного жилья", - сказала Матвиенко после правительственного часа в СФ, где выступал министр строительства Владимир Якушев.

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Матвиенко предложила распространить реновацию на всю страну

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Теги: валентина матвиенко, реновация, строительство, ветхое жилье



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