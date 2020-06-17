22 Сентября 2020
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форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

Медведев: Коронавирус нанес сильнейший удар по глобализации

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью в журнале "Россия в глобальной политике", посвященную влиянию коронавируса на жизнь человечества.
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Статья называется "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса". Медведев отмечает, что коронавирус "нанес сильнейший удар по глобализации, считавшейся основой межгосударственного взаимодействия в XXI веке". Он считает, что необходимо обязательное взаимодействие стран в ходе прививочной кампании от COVID-19.

"Когда появятся подходящие вакцины, они должны быть использованы почти одномоментно на всех континентах", - пишет экс-президент, полагая это необходимым условием избежать взаимных подозрений.

Он привел слова Константина Циолковского, что "в Золотой век войдут люди, которые научатся объединяться". Ожидает ли Медведев Золотого века, из статьи неясно, но он пишет, что человечество не раз подтверждало справедливость этого высказывания.

Он также связывает надежды с цифровизацией. По его мнению, "цифра" станет важнейшим фактором экономического, социального и политического развития в новом мире. При этом оговаривает:

"Экономическая эффективность, которую несет цифровизация, не может быть куплена ценой "цифрового тоталитаризма".

Медведев предлагает на базе ООН и ВОЗ запустить процесс обсуждения ведущими мировыми экспертами мер, которые позволят обеспечить безопасную жизнь людей и при этом не допустить взрыва социального недовольства.

Что касается экономического спада, то Медведев отмечает, что он будет сопоставим с началом 1990-х, но "это сравнение крайне условное". Политик считает, что экономика России начнет восстанавливаться быстро, но при условии, если не будет второй волны вируса и новых карантинных ограничений. Однако в краткосрочной перспективе ВВП перестанет быть критически значимым критерием для оценки динамики развития, поскольку мы вступаем в принципиально новую эпоху, полагает Медведев.

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Медведев: Коронавирус нанес сильнейший удар по глобализации

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Теги: коронавирус, Дмитрий Медведев



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