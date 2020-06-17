Полиция проверила уральский монастырь, взятый под контроль схиигуменом Сергием

Полицейские проверили Среднеуральский женский монастырь, который взял под контроль запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов).

Ранее сообщалось, что Сергий якобы отстранил от управления настоятельницу монастыря игумению Варвару и выставил казаков охранять территорию, на которую теперь никого не пускают. Позже в Екатеринбургской епархии изложили свою версию случившегося.

Как стало известно Накануне.RU, сегодня в храм выезжали сотрудники полиции. Чем был вызван их визит, мы попросили прокомментировать руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

"Сотрудники полиции территориального ОВД во главе с начальником райотдела выезжали на территорию Среднеуральского женского монастыря в связи с тем, что в отдел полиции поступила информация о возможном нарушении общественного порядка на данном объекте. Эти сведения в установленном порядке были зарегистрированы и проведены необходимые проверочные мероприятия.

Сыщики опросили самого отца Сергия, работников охраны, прихожан и по телефону пообщались с игуменией Варварой, она сейчас находится в Екатеринбурге. Как выяснилось, сведения о беспорядках не нашли своего подтверждения", - отметил полковник Горелых.

Напомним, на этой неделе епархиальный суд рассматривал вопрос о поведении схиигумена. В итоге суд был перенесен на следующую неделю, поскольку Сергий отказался отвечать на предъявленные ему обвинения.