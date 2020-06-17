На Ямале маленький ребёнок получит компенсацию за некачественное лечение гидроцефалии

В Муравленко больной гидроцефалией ребёнок получит от медиков компенсацию за неправильное лечение, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

В мае 2017 г. мать из Муравленко родила в ЦГБ Ноябрьска родила больного сына, заболевания которого требовалось диагностировать и лечить. Врачи городской больницы не провели нужные обследования перед операцией.

"Гидроцефалию вовремя не обнаружили и, соответственно, позже начали лечение. Это привело к тому, что заболевание начало прогрессировать, пострадал мозг ребёнка", - отметили в надзорном ведомстве.

Мать пострадавшего во время личного приёма, который провёл прокурор округа Анатолий Васильев, обратилась к нему с заявлением. Васильев через суд потребовал от больницы выплатить компенсацию морального вреда, причинённого некачественным оказанием медицинских услуг новорождённому ребенку. Иск удовлетворён – в пользу пострадавшего взыскано 300 тыс. руб.