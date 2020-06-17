22 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов (2020) | Фото: Совет Федерации

"Эпидемия добавила нарушений во всех сферах": Генпрокурор отчитался перед сенаторами

Генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые выступил перед сенаторами с докладом о работе надзора.

Вот главные пункты из отчета прокуратуры (целиком он опубликован на сайте Совета Федерации):

- Нарушение прав ветеранов и тружеников тыла не носит массовый характер. Но отдельные случаи вызывают праведное недовольство населения.

-  Пандемия обнажила многие проблемы российского здравоохранения: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров.

- В республиках Дагестан, Карелия, Чеченской Республике, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях и в других регионах закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями длительное время не использовалось.

- Прокурор отдельно остановился на проблемах защиты прав детей. Это касается и обучения детей в аварийных помещениях, и небезопасной перевозки детей в автобусах, и предоставления мест в детских садах. А в последние месяцы проблемой стало дистанционное обучение.

- Ряд работодателей в РФ использовали самоизоляцию, чтобы не платить зарплату.

- Проблемы с охраной школ и пропускным режимом есть почти во всех регионах РФ.

- Установлен прямой надзор за расследованием уголовных дел, возбужденных по факту аварии в Норильске.

- Каждое 20-е уголовное против бизнесменов в РФ возбуждается незаконно.

- Генпрокурор РФ предложил оценивать работу губернаторов в том числе по долгам перед бизнесом по госконтрактам

- Генпрокуратура отмечает рост попыток дестабилизации в стране путём продвижения идей национализма и разжигания межнациональных противоречий.

- Мусорная реформа в России проходит с системными нарушениями, в каждом втором регионе отходы не вывозятся в срок.

- В России в 2019 году было предотвращено 43 теракта, уровень террористических угроз остаётся высоким.

- За год выявлено 235 тыс. коррупционных явлений, в прошлом году зарегистрировано 31 тыс. коррупционных преступлений.

Количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера снизилось в два раза.

Прокуроры проследят, чтобы бюджетные средства для поддержки авиаотрасли не пошли на выплаты дивидендов и "золотых парашютов".

За год теракты удалось предотвратить в 24 регионах РФ.

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"Эпидемия добавила нарушений во всех сферах": Генпрокурор отчитался перед сенаторами

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Теги: игорь краснов, генпрокурор, сенаторы, доклад



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