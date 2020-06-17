22 Сентября 2020
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Спорт В России
коллаж, Александр Кокорин, Павел Мамаев (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд до июля отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отложил заседание по пересмотру приговора полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву и нападающему "Сочи" Александру Кокорину.

Защита заявила суду ходатайства об отложении дела, сопроводив их письмами из футбольных клубов, сообщает РИА Новости.

В них говорится, что до конца сезона игроки не могут покинуть расположение команд, так как являются ключевыми на своих позициях. Также отмечается, что поездка в Москву несет риск из-за коронавирусной инфекции.

Суд предварительно отложил рассмотрение дела до 6 июля.

13 мая кассационный суд удовлетворил жалобу адвокатов спортсменов, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело о хулиганстве на пересмотр. Оно будет рассмотрено заново с учетом позиции кассационного суда. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание и вернуться в большой спорт, могут добиться переквалификации статей обвинения.

Напомним, в октябре 2018 года компания подралась с водителем Ушаковой, Виталием Соловчуком. В ходе драки был поврежден "Мерседес" телеведущей, возмещения ущерба она так и не дождалась и подала в суд. После этого инцидента молодые люди избили чиновника Минпромторга России Дениса Пака в "Кофемании".

Кокорина-старшего приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима, Кокорин-младший и Протасовицкий также получили реальные сроки.

6 сентября 2019 года Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл были освобождены судом условно-досрочно.

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Суд до июля отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

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Теги: павел мамаев, александр кокорин, уголовное дело



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