Сформирован новый состав Общественной палаты РФ

Общественная палата (ОП) РФ объявила итоги отбора 43 членов Палаты нового состава от общероссийских общественных объединений и НКО. То есть новый состав ОП РФ оказал полностью сформированным.

Ранее 40 членов ОП РФ были утверждены президентом РФ, а 85 членов были избраны региональными общественными палатами. Из 43 человек от НКО 31 избраны впервые, то есть по этой квоте состав ОП РФ обновился на 72%. По президентской квоте состав обновился на 50%, по региональной - на 45%. Таким обоазом, новая ОП обновится более чем на половину.

От НКО в новый состав ОП РФ вошла, в частности, Мария Бутина, долго удерживаемая американскими властями в тюрьме.

Формирование нового состава ОП РФ президент России Владимир Путин инициировал в конце февраля.