На Южном Урале задержали двух мужчин, которые повредили 16 автомобилей

В Миассе задержали двух местных жителей, которых подозревают в повреждении 16 автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Автомобили были припаркованы во дворах многоквартирных домов в северной части города. Утром автовладельцы обнаружили свои машины с проколотыми шинами, поцарапанными кузовами и разбитыми стеклами. Из некоторых были похищены автомобильные принадлежности.

Во дворе одного из домов были задержаны подозреваемые. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители.

Установлено, что они повредили автомобили из хулиганских побуждений и в алкогольном опьянении. Две машины они сожгли после попытки угона. После этого подозреваемые решили спрятаться в одной из дач в садовом товариществе, которую также подожгли.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Им грозит до пяти лет лишения свободы, по решению суда они заключены под стражу.

Кроме того, установлена причастность мужчин к совершенному ранее грабежу в отношении местного жителя и угону мопеда, который они сожгли в лесу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.