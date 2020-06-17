22 Сентября 2020
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Общество Пермский край
детская площадка рядом с ЖК WOODS (2019) | Фото: Накануне.RU

Правительство Прикамья продлило срок реализации свидетельств программы "Молодая семья"

В Прикамье принято решение о продлении срока реализации свидетельств программы "Молодая семья" на два месяца. Таким образом, господдержка в 10% на приобретение жилья продлится восемь месяцев, вместо шести, на оплату 30-35% - до 9 месяцев, а на продление сроков реализации сертификатов могут рассчитывать семьи, получившие документы в период с 1 февраля по 5 мая 2020 г.

"За 2020-2022 годы денежные средства, которые будут направлены по программе, составят порядка 3,5 млрд руб. Это позволит сократить срок нахождения в очереди примерно в два раза. Если раньше семьи стояли в очереди и 8, и 10 лет, то с 2020 года этот показатель будет составлять 3-4 года. Благодаря этому, для почти 7 тыс. семей жилищная проблема будет решена, что является достаточно неплохим показателем", - отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин в ходе обсуждения вопроса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, данное решение было принято на заседании регионального правительства и вызвано действием ограничительных мер по минимизации риска распространения коронавирусной инфекции. По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, около 8,5 тыс. прикамских семей стоят в очереди на получение господдержки. За 2017-2019 гг. программой было предусмотрено 1,4 млрд руб., что позволило более 3 тыс. семьям региона приобрести новое жилье. В этом же году, по заверениям руководителя Чусовского городского округа Сергея Белова, региональную поддержку получили уже 29 молодых семей, и еще 9 сертификатов будет выдано до конца текущего года.

"Свидетельств на получение федеральной поддержки выдано 5. Всего в этом году мы должны обеспечить ими 12 семей", - отчитался Сергей Белов.

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Правительство Прикамья продлило срок реализации свидетельств программы "Молодая семья"

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Теги: "Молодая семья", социальная программа, господдержка



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