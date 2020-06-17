22 Сентября 2020
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ПМЭФ-2019, Виталий Мутко (2019) | Фото: Накануне.RU

Матвиенко раскритиковала работу Мутко: "Нужен ли нам ДОМ.РФ?"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу института развития "ДОМ.РФ", возглавляемого Виталием Мутко. Она поручила Минстрою РФ проанализировать работу этого инструмента и скорректировать его, а то и вовсе отказаться от такого института.

"ДОМ.РФ – нужен ли такой банк, если он финансируется за счет государства? Что это за инструмент? Почему мы его докапитализировали? Почему через ДОМ.РФ закупаются квартиры у застройщика? Мы что, не доверяем губернаторам? Надо проанализировать работу фонда помощи обманутым дольщикам, банка ДОМ.РФ. надо навести порядок. Если эти инструменты не нужны – давайте сделаем другие. Денег государство выделяет много. На каждый рубль государства надо привлекать пять рублей инвестиций", - заявила Матвиенко на пленарном заседании СФ.

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Матвиенко раскритиковала работу Мутко: "Нужен ли нам ДОМ.РФ?"

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Теги: валентина матвиенко, дом.рф, виталий мутко, минстрой



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