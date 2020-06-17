Во французский Дижон ввели спецназ для подавления конфликта между чеченскими и арабскими группировками

Во французском Дижоне несколько дней не утихают беспорядки, вызванные конфликтом между проживающими во Франции чеченцами и местными жителями североафриканского происхождения.

В ходе столкновений на улицах строились баррикады, поджигались автомобили и мусорные баки, происходила стрельба. Ранено не менее 10 человек, несколько человек задержано.

В город направлены дополнительные силы полиции: правоохранителям Дижона будут помогать два отряда специального назначения.

Предположительно, поводом к началу конфликта стало нападение на 16-летнего чеченского подростка в пригороде Дижона Грезиле выходцев из Северной Африки.

Также беспорядки могут быть связаны с наркоторговлей и дележом территорий. Как пишет "Взгляд", похожий конфликт с участием чеченцев произошел на днях в Ницце, были ранены четыре человека.

ТАСС сообщает, что разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.