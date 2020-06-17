"Естественная" убыль населения России составила 160 тыс. за четыре месяца
"Естественная" убыль населения России (превышение смертности над рождаемостью) достигла 160 тыс. за первые четыре месяца. Такие данные обнародовал Росстат.
Год назад убыль была за тот же период 148 тыс. За год можно ожидать убыли 340 тыс.: летом и осенью рождаемость обычно чуть повышается, а смертность - понижается, так что убыль будет замедляться.
За январь-апрель почти на 3% снизилась смертность, но на 6% упала рождаемость, которая падает пятый год подряд, причем четвертый - весьма существенно.
Разводов зафиксировано на 22% меньше, чем в прошлом году, браков - на 12%. На 100 браков приходится 82 развода. В том числе в 15 регионах разводов вообще больше, чем браков. По итогом года эта пропорция должна немного снизиться, поскольку летом и осенью число браков возрастает. Тем не менее, огромное число разводов практически сводит на нет все попытки повысить рождаемость и затормозить депопуляцию страны.