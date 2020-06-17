22 Сентября 2020
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Общество В России
Коллаж, убыль населения (2020) | Фото: Накануне.RU

"Естественная" убыль населения России составила 160 тыс. за четыре месяца

"Естественная" убыль населения России (превышение смертности над рождаемостью) достигла 160 тыс. за первые четыре месяца. Такие данные обнародовал Росстат.
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Год назад убыль была за тот же период 148 тыс. За год можно ожидать убыли 340 тыс.: летом и осенью рождаемость обычно чуть повышается, а смертность - понижается, так что убыль будет замедляться.

За январь-апрель почти на 3% снизилась смертность, но на 6% упала рождаемость, которая падает пятый год подряд, причем четвертый - весьма существенно.

Разводов зафиксировано на 22% меньше, чем в прошлом году, браков - на 12%. На 100 браков приходится 82 развода. В том числе в 15 регионах разводов вообще больше, чем браков. По итогом года эта пропорция должна немного снизиться, поскольку летом и осенью число браков возрастает. Тем не менее, огромное число разводов практически сводит на нет все попытки повысить рождаемость и затормозить депопуляцию страны.

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"Естественная" убыль населения России составила 160 тыс. за четыре месяца

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Теги: население, рождаемость, смертность



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