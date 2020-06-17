22 Сентября 2020
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ветхое жилье, жкх, аварийное жилье (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Ингушетия, Тыва и Приморье до сих пор не завершили программу расселения пятилетней давности

Счетная палата РФ раскритиковала Минстрой за отсутствие контроля за регионами в части расселения аварийного жилья. Так, по словам аудитора СП РФ Светланы Орловой, в Ингушетии, Тыве и Приморском крае до сих пор не выполнена программа расселения аварийного жилья за 2014-2017 гг. – по ней в этих регионах не расселены три тысячи человек.

Есть у аудиторов вопросы и к исполнению бюджета нацпроекта "Жилье и городская среда". На правительственном часе в Совете Федерации Орлова рассказала, что на 1 июня исполнение бюджета программы "Жилье" составляло только 13%, по "Городской комфортной среде" – 4%. "Есть риск неисполнения бюджета программы до конца года", - отметила Орлова.

Между тем, сенатор Аркадий Чернецкий (Свердловская область) обратил внимание на крайне неравномерное распределение средств в федеральном по программе расселения аварийного жилья. Так, на первые годы программы приходится бюджет в районе 35 млрд руб. в год – он исполняется и план перевыполняется. Но в 2022-2024 годах бюджеты заложены в районе 100 млрд руб. – эти деньги будет сложно освоить. "Стройка непрерывный процесс, нельзя выделить деньги и тут же получить готовое жилье", - отметил Чернецкий. Он предложил перебросить минимум 50 млрд руб. из бюджета программы 2022-2024 гг. на 2021 год. Спикер СФ Валентина Матвиенко поддержала это предложение.

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Ингушетия, Тыва и Приморье до сих пор не завершили программу расселения пятилетней давности

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Теги: аварийное жилье, аудиторы, счетная палата, бюджет, исполнение, строительство



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