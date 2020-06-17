Мэрия Екатеринбурга объяснила отказ от финансирования фестиваля "Стенограффия"

В администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с отказом от финансирования фестиваля "Стенограффия".

Ранее его организаторы заявили, что в этом году мэрия уральской столицы отказалась спонсировать их проект. По их словам, в связи с этим подготовка к "Стенограффии" временно приостановлена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, более 10 лет мэрия была соорганизатором фестиваля уличного искусства, а в 2020 году из бюджета Екатеринбурга на его проведение выделялось 1,5 млн рублей.

"Согласно 44 Федеральному закону был проведен конкурс на проведение фестиваля, в котором приняли участие две компании: екатеринбургское агентство "Стритарт" и московская компания "Коннект". По большинству показателей победителем конкурса стал "Коннект", - пояснили в мэрии.

По данным администрации, фестиваль уличного искусства все же пройдет в Екатеринбурге с 3 июля по 3 августа этого года. Его основной темой станет 75-летие Победы.

Напомним, в прошлом году в городе разгорелся скандал с арт-объектом уличного художника Покраса Лампаса, нарисованном на Площади первой пятилетки в рамках "Стенограффии". Сперва его частично уничтожили коммунальщики. А затем "крест Лампаса" оскорбил чувства православных активистов.

Этой весной скандальный арт-объект сошел с площади вместе со снегом. Сообщалось, что восстанавливать его не будут.