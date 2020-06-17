22 Сентября 2020
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
урфу, нанолаборатория, микроскоп, исследование, ученый, наука (2012) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале работают над созданием цифрового двойника аппарата ИВЛ

Инжиниринговый центр свердловского технопарка высоких технологий "Университетский" в сотрудничестве с ESI Group работает над созданием цифрового двойника аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, технология создания цифровых двойников позволяет тестировать и оптимизировать конструкцию не только аппаратов ИВЛ, но и любого технически сложного изделия.

"Чтобы удостовериться, что конструкция соответствует всем заявленным требованиям, чаще всего используются натурные испытания. Однако наиболее результативный подход – это создание виртуальных прототипов, которые позволяют производителю проверить все технические характеристики будущего продукта без создания дорогостоящих физических аналогов. Цифровые двойники могут значительно сократить время, затрачиваемое на разработку надежного аппарата", - отметил Пересторонин.

Сергей Пересторонин(2018)|Фото: Накануне.RU

Руководитель инжинирингового центра Виталий Баланчук сообщил, что для ускорения процесса разработки цифрового двойника аппарата ИВЛ был привлечен иностранный партнер.

"По мере появления новых технических и технологических решений производители аппаратов ИВЛ вносят изменения в конструкцию аппаратов, что влечет длительное тестирование на безопасность и проверку отказоустойчивости оборудования. Мы работаем с французской компанией ESI Group с 2015 года и уже реализовали несколько крупных проектов. Сегодня, в условиях пандемии, наше стратегическое партнерство позволило нам вплотную подойти к созданию цифрового двойника аппарата ИВЛ, что впоследствии станет фундаментом по созданию цифровых двойников медицинской техники для отечественных производителей", - заявил Баланчук.

Основой цифрового двойника аппарата ИВЛ стала математическая модель, построенная с применением программного обеспечения SimulationX.

урфу, нанолаборатория, микроскоп, исследование(2012)|Фото:Накануне.RU

"Математическая модель достоверно описывает работу всех элементов и систем объекта с учетом поломок, отказов, нестационарных режимов работы. Модель позволяет также проводить анализ надежности всех систем, повысить безопасность функционирования", - рассказал коммерческий директор представительства ESI Group в России Андрей Подшивалов.

По его словам, благодаря математической модели также удалось рассчитать распространение воздушных потоков в рабочих пространствах офисных помещений с целью анализа эффективности работы вентиляции и риска распространения инфекции между сотрудниками при их контакте в рабочих зонах. Таким образом, цифровой двойник позволяет оценить оптимальные условия дистанцирования и организации рабочего пространства в условиях пандемии.

Ранее инжиниринговый центр технопарка "Университетский" откликнулся на инициативу Европейской ассоциации станкостроительной промышленности (CECIMO) по производству высокотехнологичной продукции, направленной на борьбу с коронавирусом.

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На Среднем Урале работают над созданием цифрового двойника аппарата ИВЛ

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Теги: ИВЛ, цифровой двойник, технопарк



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