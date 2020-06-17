Санврачи Югры объяснили "взрывной" рост количества больных COVID-19

В Югре "взрывной" рост количества больных коронавирусом обусловлен несколькими факторами, один из которых – вирус "добрался" до больших городов, рассказала Накануне.RU замглавы окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

"В эпидпроцесс включились большие города. Во-вторых, нефтяники обследуют свой персонал, который готовится прибыть на вахту. Мы берём их под медицинское наблюдение, они – в этой статистике. Самое главное – Югра перешла в соответствующую фазу эпидпроцесса. Пока мы видим прирост, то есть речь идёт о восходящей части кривой заболеваемости. Когда, скажем, неделю будут одни и те же цифры, тогда будет плато", - сказала Кудрявцева.

Напомним, за последние сутки в округе подтвердились 237 новых случаев коронавируса (всего – 5 тыс. 210). В общероссийской статистике Югра поднялась на четвертое место по количеству новых заболевших, опередив Санкт-Петербург.