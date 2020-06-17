22 Сентября 2020
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Экономика
Владимир Якушев (2019) | Фото: Накануне.RU

Расселение аварийного жилья в 2020 году будет перевыполнено в полтора раза - Минстрой

Программа расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта в 2020 году может быть перевыполнена в полтора раза. Об этом сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, на 1 июня план на 2020 год выполнен на 107% (было запланировано расселить миллион кв. метров), расселили более 66 тыс. человек (по плану – 54 тыс.). Целевой показатель по году к 1 июня выполнили 29 субъектов. При этом министр отметил, что "для разгона" программы целевые показатели по году пока берутся не слишком большие. Например, в прошлом году планировалось расселить всего 141 тыс. кв. м аварийного жилья, в итоге было расселено 947 тыс. кв. метров, то есть план был значительно перевыполнен.

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Расселение аварийного жилья в 2020 году будет перевыполнено в полтора раза - Минстрой

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Теги: расселение аварийного жилья, перевыполнение плана, минстрой



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