В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России в Ново-Огарево установили специальный туннель для защиты от коронавируса.

Кадры опубликовало РИА Новости. Туннель разработала пензенская компания. На проходящего через него человека распыляется дезинфицирующий раствор.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Напомним, Владимир Путин в День России провел в Кремле первое с конца марта большое мероприятие в очном режиме. Из-за эпидемии коронавируса все встречи с участием президента этой весной были перенесены.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что для совещаний Путин будет использовать такой формат, как видеоконференция, и после окончания режима ограничений.