Пришедшие к депутату Пирожкову сотрудники военкомата ретировались после выступления общественности

Сегодня к депутату Екатеринбургской городской думы Андрею Пирожкову вновь пришли представители военного комиссариата. Как мы сообщали ранее, они намеревались вручить парламентарию повестку и даже попытались препятствовать его работе в профильной комиссии ЕГД, хотя ранее официально признавали, что народный избранник отправлен в запас.

Примечательно, что сотрудники военного комиссариата Свердловской области ретировались после того, как за Пирожкова вступилась общественность. Дело в том, что о визите военных стало известно заранее – на них был выписан пропуск в мэрию. На случай наихудшего развития событий, была заготовлена "ответная акция".

В думу Пирожкова пришли поддержать люди, один из них даже развернул плакат, когда стало понятно, что депутата пытаются устранить с заседания комиссии, в которой он должен участвовать.

"Я считаю, что это политическое выдавливание, попытка при помощи военного комиссариата удалить из думы независимого депутата. Непонятно, почему не пришли с повесткой к нему домой, непонятно, почему препятствовали пройти на заседание комиссии. После этой акции, когда был развернут плакат, ему позволили пройти. Видимо, депутат неудобен власти своим голосованием и резонансными акциями", - отметил вступившийся за парламентария журналист Павел Пивоваров.