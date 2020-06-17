22 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
акция в поддержу Андрея Пирожкова (2020) | Фото: Накануне.RU

Пришедшие к депутату Пирожкову сотрудники военкомата ретировались после выступления общественности

Сегодня к депутату Екатеринбургской городской думы Андрею Пирожкову вновь пришли представители военного комиссариата. Как мы сообщали ранее, они намеревались вручить парламентарию повестку и даже попытались препятствовать его работе в профильной комиссии ЕГД, хотя ранее официально признавали, что народный избранник отправлен в запас.

Примечательно, что сотрудники военного комиссариата Свердловской области ретировались после того, как за Пирожкова вступилась общественность. Дело в том, что о визите военных стало известно заранее – на них был выписан пропуск в мэрию. На случай наихудшего развития событий, была заготовлена "ответная акция".

В думу Пирожкова пришли поддержать люди, один из них даже развернул плакат, когда стало понятно, что депутата пытаются устранить с заседания комиссии, в которой он должен участвовать.

акция в поддержу Андрея Пирожкова(2020)|Фото: Накануне.RU

"Я считаю, что это политическое выдавливание, попытка при помощи военного комиссариата удалить из думы независимого депутата. Непонятно, почему не пришли с повесткой к нему домой, непонятно, почему препятствовали пройти на заседание комиссии. После этой акции, когда был развернут плакат, ему позволили пройти. Видимо, депутат неудобен власти своим голосованием и резонансными акциями", - отметил вступившийся за парламентария журналист Павел Пивоваров.

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Пришедшие к депутату Пирожкову сотрудники военкомата ретировались после выступления общественности

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Теги: Андрей Пирожков, военкомат



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