22 Сентября 2020
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Строительство ЖК &quot;Весна&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Три региона УрФО вошли в топ-15 лидеров по вводу жилья в России

Три из шести регионов УрФО вошли в топ-15 субъектов-лидеров по вводу жилья – это Свердловская, Тюменская и Челябинская области, сообщил на правительственном часе в Совете Федерации глава Минстроя Владимир Якушев.

В целом по России по вводу жилья лидирует Центральный федеральный округ, а Уральский округ занимает только шестое место с вводом 6,7 млн кв. м жилья в год.

А вот как выглядит топ-15 целиком: Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Башкирия, Воронежская область, Самарская область, Новосибирская область, Красноярский край, Тюменская область, Челябинская область.

Что касается тенденций, в первом квартале этого года, по словам Якушева, прирост ввода был 4,1% к аналогичному периоду 2019 года, но уже к 1 мая падение составило 5%. "Сыграли роль ограничительные меры, 51 субъект вводил ограничения, Москва и Подмосковье полностью останавливали стройку", - объяснил министр.

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Три региона УрФО вошли в топ-15 лидеров по вводу жилья в России

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Теги: ввод жилья, строительство, владимир якушев



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