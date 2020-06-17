Екатеринбургский "Город без наркотиков" предложил бесплатно избавить Ефремова от зависимости

Екатеринбургский фонд "Город без наркотиков" предложил актеру Михаилу Ефремову бесплатный курс реабилитации.

Напомним, на прошлой неделе пьяный Ефремов устроил ДТП в Москве, в котором погиб человек. Позже экспертиза показала наличие следов наркотиков в организме артиста.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, у них создан специализированный центр, где те, кто не может сам преодолеть зависимость, проходят немедикаментозную реабилитацию. Он работает уже более 20 лет.

"Мы готовы на безвозмездной основе предоставить место в реабилитационном центре фонда Заслуженному артисту РФ Михаилу Олеговичу Ефремову исключительно из уважения к его родителям – великим талантливым актерам Олегу Ефремову и Алле Покровской, которые были гордостью России", - отметили в "Городе без наркотиков".

Там выразили сожаление, что Михаил Ефремов не стал продолжателем семейных традиций, но отметили, что каждый человек имеет право воспользоваться шансом.

Добавим, адвокат Ефремова уже заявил о желании артиста отправиться в СИЗО. Сейчас тот находится под домашним арестом.