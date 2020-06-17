На Ямале умерли три носителя коронавируса, в Югре - один

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 52 (до 2 тыс. 382), в Югре – на 237 (до 5 тыс. 210), на Ямале – на 81 (до 3 тыс. 586). В ХМАО лидеры – Сургут (97), Нефтеюганск (22), Югорск (20). Контакт установлен в 118 случаях, ещё по 119 контакты уточняются. Зафиксировано 17 случаев завоза вируса из других регионов РФ. Состояние 39 пациентов тяжёлое, 24 инфицированных подключены к аппарату ИВЛ. У 73-летней пациентки, скончавшейся в больнице, посмертно подтверждён коронавирус.

На Ямале лидер по количеству новых больных – Новый Уренгой (33). Также в регионе за сутки умерли три носителя инфекции. В Новом Уренгое скончался 41-летний пациент, госпитализированный с острой пневмонией и дыхательной недостаточностью. В этом же городе умер 57-летний носитель инфекции. Третья жертва инфекции – 44-летний пациент из Салехарда.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 7 тыс. 843 пациентов.