22 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинский облсуд оставил под арестом до сентября замминистра строительства и инфраструктуры

Челябинский областной суд оставил под арестом замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяне Антоновой, обвиняемой в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Напомним, 29 мая Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил на три месяца срок заключения под стражу Антоновой. Адвокат обвиняемой обжаловал постановление суда. Он просил избрать Антоновой домашний арест или залог в размере одного миллиона рублей.

"Сегодня Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда. Данным постановлением районный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября 2020 года", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

По версии следствия, Антонова получила деньги от заместителя гендиректора фирмы за обеспечение оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам. Кроме того, как считает следствие, должностные лица минстроя и ОГКУ "Челябоблинвестстрой" оплатили невыполненные работы на объекте и оборудование, которое не было поставлено. Бюджету причинен ущерб на сумму 65 млн руб.

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Челябинский облсуд оставил под арестом до сентября замминистра строительства и инфраструктуры

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Теги: Татьяна Антонова, взятка, обвинение, уголовное дело, земминистра,



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