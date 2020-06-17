Пермячку осудили за кражу электричества

Жительница пермского села Елово осуждена за кражу электричества и сетей Пермэнерго. "Энерговоровке"-рецидивистке придется заплатить штраф в 20 тыс. руб.

Гражданка самовольно подключилась к электрическим сетям в обход прибора учета. Специалисты Чайковских электрических сетей филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" в ходе проверки выявили данный факт несанкционированного подключения. Необходимо отметить, что данная гражданка совершила незаконное присоединение к электросети повторно в течение года.

Согласно акту, который был оформлен по результатам проверки, объем незаконного использования электроэнергии превысил 5,8 тысяч киловатт-часов.

Сумма ущерба, определенная в соответствии с п. 84 "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442, составила более 17 тысяч рублей. Нанесенный энергетикам ущерб гражданка должна возместить в полном объеме.

Согласно постановлению мирового суда в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа" ей придется уплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.