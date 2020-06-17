22 Сентября 2020
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Политика
коммунальная плата, тарифы, ЖКХ, коммуналка, деньги, счетчик (2016) | Фото: vesiskitim.ru

Пермячку осудили за кражу электричества

Жительница пермского села Елово осуждена за кражу электричества и сетей Пермэнерго. "Энерговоровке"-рецидивистке придется заплатить штраф в 20 тыс. руб.

Гражданка  самовольно подключилась к  электрическим сетям в обход прибора учета.  Специалисты Чайковских электрических сетей филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" в ходе проверки выявили данный факт несанкционированного подключения.  Необходимо отметить, что данная гражданка совершила незаконное присоединение к электросети повторно в течение года.

Согласно акту, который был оформлен по результатам проверки, объем незаконного использования электроэнергии превысил 5,8 тысяч киловатт-часов.

Сумма ущерба, определенная в соответствии с п. 84 "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442,  составила  более  17 тысяч рублей. Нанесенный энергетикам ущерб гражданка должна возместить в полном объеме.

Согласно постановлению мирового суда в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа" ей придется уплатить штраф  в размере 20 тысяч рублей.

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Пермячку осудили за кражу электричества

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Теги: россети-урал, кража электричества



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