22 Сентября 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
задержан наручники (2010) | Фото:focus.ua

Десять человек задержаны после беспорядков во временном лагере в Дагестане

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело после беспорядков на границе, в ходе которых граждане Азербайджана забросали камнями сотрудников полиции.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей. Ущерб составил около 400 тысяч рублей. Задержаны 10 подозреваемых.

Дело возбуждено по статьям о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

Инцидент произошел 15 июня вечером во временном лагере для граждан Азербайджана вблизи села Куллар в Дагестане.

Около 400 жителей временного лагеря, недовольные организацией пропуска на родину, вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта. Они оказали неповиновение сотрудникам полиции и забросали их камнями и другими предметами.

Сообщалось, что нарушители правопорядка доставлены в местный отдел полиции.

Напомним, временные лагеря для граждан Азербайджана, оказавшихся в России во время закрытия границ из-за пандемии коронавируса, в Дагестане возводились силами МЧС и Минобороны.

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Десять человек задержаны после беспорядков во временном лагере в Дагестане

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Теги: дагестан, беспорядки, временный лагерь



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