Глава МИД Германии заявил, что санкции США против "Северного потока-2" не изменят позицию немцев

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерения Вашингтона расширить санкции против газопровода "Северный поток-2" не повлияют на планы Берлина завершить проект. Об этом он заявил во время встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

По его словам, в Германии об этих планах знают и отвергают их.

В начале июня представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер заявила то же самое - санкции США не изменят позицию Германии. А европейский партнер "Газпрома" в проекте компания Uniper заявила, что санкции США будут вмешательством в суверенитет ЕС и его энергетическую безопасность.

Ранее в Сенат США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока - 2".