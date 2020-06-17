22 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Валентина Матвиенко, &quot;Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Матвиенко предложила реформировать институт торгпредств

В Совете Федерации раскритиковали работу торгпредств России за рубежом.  Институт мало эффективен, а в экономике сейчас кризис, поэтому возникают вопросы, заметил глава комитета по международным делам СФ Константин Косачев.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко тоже резко раскритиковала институт торговых представительств.

"Роль этой структуры не чувствуется. Эффективность этого института очень низкая. И система управления торгпредствами вызывает много вопросов, - заявила Матвиенко. - Эта тема перезрела. Сейчас торгпредства ничейные, свободные художники. Инициативы мы никакой не видим, результаты никто не спрашивает. Нужны установления связей, обратная связь с регионами, ничего этого нет. Если это место для трудоустройство для знакомых людей – это одно дело. Если я не права – разубедите меня".

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Матвиенко предложила реформировать институт торгпредств

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Теги: валентина матвиенко, торгпредства, реформирование



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