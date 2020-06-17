В Пермском крае умерли восемь носителей коронавируса

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 67 (до 2 тыс. 872). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения болезни – 0,93 (по данным на 16 июня – 0,98). Выросло на восемь – до 57 – количество смертей непосредственно от новой инфекции.

"В числе новых инфицированных – два летальных исхода. У 81- и 58-летнего пациентов посмертно был обнаружен COVID-19, который и стал причиной смерти. Таким образом, на сегодня зафиксировано 57 летальных исходов пациентов от коронавируса, ещё 40 – не от него. По двум случаям посмертно пришли положительные результаты исследований на COVID-19, таким образом, эти смерти перешли в графу смертей от инфекции", - говорится в сообщении краевого оперштаба.

Отметим, суточный прирост по стране – 7 тыс. 843 инфицированных.