"Это не оппозиция, а настоящее предательство": свердловские ветераны о возбуждении дела против Навального

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО В России
9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, администрация Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

"Это не оппозиция, а настоящее предательство": свердловские ветераны о возбуждении дела против Навального

В свердловской областной общественной организации ветеранов прокомментировали возбуждение уголовного дела против блогера Алексея Навального из-за его высказывания об участнике Великой Отечественной войны.
Читайте также:

Напомним, СКР возбудил дело о клевете против Навального. Как считает следствие, тот опорочил честь и достоинство ветерана Игната Артеменко, который в ролике на одном из федеральных информационных ресурсов высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию.

Как заявил председатель свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков, очень правильно, что народное возмущение и призыв были услышаны.

"Следственный комитет совершенно справедливо возбудил уголовное дело за клевету против совершенно недостойного человека, против Навального, который, к сожалению, здесь, рядом с нами ходит по той земле, которую защитили ценой собственной жизни наши ветераны.

На этот раз он и его команда перешли черту, назвав "предателем" и "позором страны" того, кто в годы Великой Отечественной войны защищал Родину от гитлеровцев, жертвовал своей жизнью ради того, чтобы страна жила. Это уже не оппозиция. Это настоящее предательство. Достоин ли он наследия Великой Победы? Где он родился? Где получил образование? На чью мельницу он льет воду? Достоин ли он гордого имени гражданина нашей великой страны – России?", - задался вопросами Юрий Судаков.

Напомним, ранее возбуждение дела против Навального прокомментировали в Совете ветеранов Уральского Добровольческого танкового корпуса. Там заявили, что для блогера будет мало отделаться штрафом за клевету.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Это не оппозиция, а настоящее предательство": свердловские ветераны о возбуждении дела против Навального

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Навальный, ветераны, дело, клевета



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2020 03:39 Мск Навальному предъявлено обвинение по делу о клевете
Ранее 17.06.2020 19:53 Мск Ветеран Великой Отечественной войны признан потерпевшим по делу против Навального

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.06.2020 15:20 Мск Ветераны УДТК поддержали возбуждение дела против Навального
Ранее 15.06.2020 17:38 Мск Навальному грозит наказание за клевету после комментария о ветеране, высказавшемся о поправках в Конституцию
Ранее 08.06.2020 14:48 Мск Глава ОП Зауралья осудил действия Навального, назвавшего ветерана войны позором страны и предателем

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети