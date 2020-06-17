"Это не оппозиция, а настоящее предательство": свердловские ветераны о возбуждении дела против Навального

В свердловской областной общественной организации ветеранов прокомментировали возбуждение уголовного дела против блогера Алексея Навального из-за его высказывания об участнике Великой Отечественной войны.

Напомним, СКР возбудил дело о клевете против Навального. Как считает следствие, тот опорочил честь и достоинство ветерана Игната Артеменко, который в ролике на одном из федеральных информационных ресурсов высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию.

Как заявил председатель свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков, очень правильно, что народное возмущение и призыв были услышаны.

"Следственный комитет совершенно справедливо возбудил уголовное дело за клевету против совершенно недостойного человека, против Навального, который, к сожалению, здесь, рядом с нами ходит по той земле, которую защитили ценой собственной жизни наши ветераны.

На этот раз он и его команда перешли черту, назвав "предателем" и "позором страны" того, кто в годы Великой Отечественной войны защищал Родину от гитлеровцев, жертвовал своей жизнью ради того, чтобы страна жила. Это уже не оппозиция. Это настоящее предательство. Достоин ли он наследия Великой Победы? Где он родился? Где получил образование? На чью мельницу он льет воду? Достоин ли он гордого имени гражданина нашей великой страны – России?", - задался вопросами Юрий Судаков.

Напомним, ранее возбуждение дела против Навального прокомментировали в Совете ветеранов Уральского Добровольческого танкового корпуса. Там заявили, что для блогера будет мало отделаться штрафом за клевету.