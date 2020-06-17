За сутки трое свердловчан умерли от коронавируса. 77 в реанимации

На территории Свердловской области зафиксировано три новых случая смерти от COVID-19. Таким образом, общее число умерших от коронавируса свердловчан составляет - 57 человек.

Вместе с тем, как сообщили в оперативном штабе Свердловской области, на Среднем Урале лабораторно подтверждено еще 227 новых случаев заражения инфекцией. Как и всегда, большая часть зараженных приходится на уральскую столицу (162). Остальные заболевшие являются жителями: Асбеста, Арамильского, Белоярского, Березовского, Бисертского городских округов, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, поселка Малышева, Невьянска, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Первоуральска, Североуральска, Серова, Туринского городского округа.

77 пациентов из 88 в тяжелом состоянии, находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 41 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 627 свердловчан оценивается как средняя степень тяжести.

За последние сутки было выписано еще 188 человек. Таким образом, Уральские врачи смогли вылечить 4 тыс. 657 пациентов.