В России выявлено 7843 новых случая коронавируса

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    длинная мужская куртка вот

Общество В России
Очередь в магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 7843 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 31,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 194 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10036 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.

Новые случаи распределились следующим образом:

 Москва - 1065

 Московская область - 680

 Нижегородская область - 238

 Ханты-Мансийский АО - 237

 Санкт-Петербург - 228

Свердловская область - 227

 Воронежская область - 201

 Иркутская область - 179

 Красноярский край - 160

 Ростовская область - 152

 Ульяновская область - 149

 Челябинская область - 136

 Саратовская область - 125

 Архангельская область - 123

 Республика Тыва - 110

 Новосибирская область - 107

 Волгоградская область - 104

 Приморский край - 104

 Омская область - 98

 Карачаево-Черкесская Республика - 97

 Псковская область - 95

 Республика Дагестан - 92

 Тульская область - 91

 Пензенская область - 91

 Республика Саха (Якутия) - 91

 Забайкальский край - 89

 Брянская область - 87

 Ивановская область - 86

 Ставропольский край - 83

 Ямало-Ненецкий АО - 81

 Белгородская область - 78

 Кабардино-Балкарская Республика - 77

 Калужская область - 75

 Чувашская Республика - 73

 Хабаровский край - 73

 Мурманская область - 72

 Краснодарский край - 71

 Алтайский край - 71

 Тверская область - 69

 Орловская область - 67

 Пермский край - 67

 Астраханская область - 65

 Курская область - 63

 Тамбовская область - 62

 Новгородская область - 62

 Смоленская область - 61

 Республика Карелия - 60

 Республика Башкортостан - 59

 Липецкая область - 58

 Оренбургская область - 58

 Владимирская область - 56

 Томская область - 56

 Ленинградская область - 55

 Республика Мордовия - 55

 Республика Коми - 54

 Тюменская область - 52

 Рязанская область - 49

 Ярославская область - 49

 Республика Марий Эл - 48

 Кировская область - 45

 Самарская область - 44

 Костромская область - 39

 Республика Татарстан - 39

 Камчатский край - 39

 Республика Бурятия - 38

 Амурская область - 38

 Калининградская область - 37

 Республика Ингушетия - 36

 Республика Северная Осетия - 32

 Сахалинская область - 32

 Республика Хакасия - 28

 Республика Адыгея - 26

 Республика Алтай - 21

 Удмуртская Республика - 20

 Вологодская область - 18

 Кемеровская область - 17

 Республика Калмыкия - 16

 Чеченская Республика - 16

 Республика Крым - 15

 Курганская область - 9

 Магаданская область - 8

 Еврейская АО - 4

 Севастополь - 4

 Ненецкий АО - 1

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России выявлено 7843 новых случая коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети