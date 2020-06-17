В России выявлено 7843 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 7843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 31,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 194 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10036 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.
Новые случаи распределились следующим образом:
Москва - 1065
Московская область - 680
Нижегородская область - 238
Ханты-Мансийский АО - 237
Санкт-Петербург - 228
Свердловская область - 227
Воронежская область - 201
Иркутская область - 179
Красноярский край - 160
Ростовская область - 152
Ульяновская область - 149
Челябинская область - 136
Саратовская область - 125
Архангельская область - 123
Республика Тыва - 110
Новосибирская область - 107
Волгоградская область - 104
Приморский край - 104
Омская область - 98
Карачаево-Черкесская Республика - 97
Псковская область - 95
Республика Дагестан - 92
Тульская область - 91
Пензенская область - 91
Республика Саха (Якутия) - 91
Забайкальский край - 89
Брянская область - 87
Ивановская область - 86
Ставропольский край - 83
Ямало-Ненецкий АО - 81
Белгородская область - 78
Кабардино-Балкарская Республика - 77
Калужская область - 75
Чувашская Республика - 73
Хабаровский край - 73
Мурманская область - 72
Краснодарский край - 71
Алтайский край - 71
Тверская область - 69
Орловская область - 67
Пермский край - 67
Астраханская область - 65
Курская область - 63
Тамбовская область - 62
Новгородская область - 62
Смоленская область - 61
Республика Карелия - 60
Республика Башкортостан - 59
Липецкая область - 58
Оренбургская область - 58
Владимирская область - 56
Томская область - 56
Ленинградская область - 55
Республика Мордовия - 55
Республика Коми - 54
Тюменская область - 52
Рязанская область - 49
Ярославская область - 49
Республика Марий Эл - 48
Кировская область - 45
Самарская область - 44
Костромская область - 39
Республика Татарстан - 39
Камчатский край - 39
Республика Бурятия - 38
Амурская область - 38
Калининградская область - 37
Республика Ингушетия - 36
Республика Северная Осетия - 32
Сахалинская область - 32
Республика Хакасия - 28
Республика Адыгея - 26
Республика Алтай - 21
Удмуртская Республика - 20
Вологодская область - 18
Кемеровская область - 17
Республика Калмыкия - 16
Чеченская Республика - 16
Республика Крым - 15
Курганская область - 9
Магаданская область - 8
Еврейская АО - 4
Севастополь - 4
Ненецкий АО - 1