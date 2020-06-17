В Совфеде предложили ускорить реконструкцию трассы М-5 на участке, где накануне произошло серьезное ДТП

Сенатор от Челябинской области Олег Цепкин предложил Совету Федерации совместно с Росавтодором внести коррективы в программы, предусматривающие реконструкцию трассы М-5. По его словам, пока нет планов по реконструкции самой сложной части дороги – горного участка протяженностью в 180 км в Челябинской области и Башкирии.

"На М-5 накануне произошло ДТП с тяжелыми последствиями, два человека погибло, семеро находятся в больнице в тяжелом положении. М-5 – сегодня самая аварийная из федеральных трасс. Порядка 40 человек ежегодно гибнет. Это узкая двухполосная дорога, которая зимой постоянно забита в связи с гололедицей. А летом там везде ремонт, реверсивное движение. Данным вопросом плотно занимается губернатор Челябинской области. Надо ускорять реконструкцию данного участка (от Уфы до Челябинска). Нужна реконструкция самой аварийной части – горной части 180 км. Эту инициативу должен продвигать СФ. Предлагаю с профильным комитетом подготовить предложение по корректировке планов по реконструкции до 2025 года", - сообщил Цепкин.