22 Сентября 2020
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ДТП на М-5, грузовик, (2020) | Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Совфеде предложили ускорить реконструкцию трассы М-5 на участке, где накануне произошло серьезное ДТП

Сенатор от Челябинской области Олег Цепкин предложил Совету Федерации совместно с Росавтодором внести коррективы в программы, предусматривающие реконструкцию трассы М-5. По его словам, пока нет планов по реконструкции самой сложной части дороги – горного участка протяженностью в 180 км в Челябинской области и Башкирии.

"На М-5 накануне произошло ДТП с тяжелыми последствиями, два человека погибло, семеро находятся в больнице в тяжелом положении. М-5 – сегодня самая аварийная из федеральных трасс. Порядка 40 человек ежегодно гибнет. Это узкая двухполосная дорога, которая зимой постоянно забита в связи с гололедицей. А летом там везде ремонт, реверсивное движение. Данным вопросом плотно занимается губернатор Челябинской области. Надо ускорять реконструкцию данного участка (от Уфы до Челябинска). Нужна реконструкция самой аварийной части – горной части 180 км. Эту инициативу должен продвигать СФ. Предлагаю с профильным комитетом подготовить предложение по корректировке планов по реконструкции до 2025 года", - сообщил Цепкин.

ДТП на М-5, грузовик,|Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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В Совфеде предложили ускорить реконструкцию трассы М-5 на участке, где накануне произошло серьезное ДТП

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Теги: м-5, реконструкция, горный участок, федеральная трасса, аварийность, дтп



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