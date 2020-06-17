22 Сентября 2020
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ребенок дети мама коляска (2006) | Фото: www.admhmao.ru

НРК попросил ввести пособие для родителей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. Инициатива направлена в Госдуму и в правительство, сообщает RT.

Дополнительное пособие предлагается сделать ежемесячным до конца текущего года, а его размер - установить на уровне не менее двух прожиточных минимумов.

По словам председателя НРК Ирины Волынец, родители-одиночки по-прежнему являются незащищенной социальной группой, несмотря на выделенные государством средства в качестве помощи детям разных возрастов.

Напомним, президент России подписал указ о выплатах на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Деньги будут выплачиваться с 1 июня 2020 года, подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

Сообщалось, что за три дня более 11 млн российских семей получили выплаты на детей в размере 10 тыс. руб.

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НРК попросил ввести пособие для родителей-одиночек

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Теги: пособие, родители-одиночки, пособие на детей



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