НРК попросил ввести пособие для родителей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. Инициатива направлена в Госдуму и в правительство, сообщает RT.

Дополнительное пособие предлагается сделать ежемесячным до конца текущего года, а его размер - установить на уровне не менее двух прожиточных минимумов.

По словам председателя НРК Ирины Волынец, родители-одиночки по-прежнему являются незащищенной социальной группой, несмотря на выделенные государством средства в качестве помощи детям разных возрастов.

Напомним, президент России подписал указ о выплатах на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Деньги будут выплачиваться с 1 июня 2020 года, подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

Сообщалось, что за три дня более 11 млн российских семей получили выплаты на детей в размере 10 тыс. руб.