22 Сентября 2020
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Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Зеленский выступил за принудительную вакцинацию украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский отверг электронную петицию сограждан "Не допустить принудительного тестирования и вакцинации", которая ранее набрала 25 тысяч голосов. Об этом сообщила его пресс-служба.
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Он заявил, что законодательство страны предусматривает ​​обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье, но и не вредить здоровью других граждан. А отказ от принудительной вакцинации он считает нанесением вреда.

Зеленский сослался на то, что в прошлом году ВОЗ заблаговременно внесла в список "глобальных угроз человечеству" отказ от вакцинации, а сейчас мир столкнулся с "очередной глобальной угрозой - вспышкой коронавируса". И добавил, что Украина будет выполнять рекомендации ВОЗ.

То есть Зеленский прямо не заявил, что он запустит принудительную вакцинацию населения, но ясно дал это понять, отвергнув петицию. Он уже приказал правительству в срочном порядке начать переговоры по предзаказу иностранной вакцины от коронавируса.

При этом законодательство страны предусматривает, что любое медицинское вмешательство требует согласия пациента. В петиции говорится, что принудительная вакцинация нарушает естественное право на личную неприкосновенность.

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Зеленский выступил за принудительную вакцинацию украинцев

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, вакцинация



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