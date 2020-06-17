Зеленский выступил за принудительную вакцинацию украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский отверг электронную петицию сограждан "Не допустить принудительного тестирования и вакцинации", которая ранее набрала 25 тысяч голосов. Об этом сообщила его пресс-служба.

Он заявил, что законодательство страны предусматривает ​​обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье, но и не вредить здоровью других граждан. А отказ от принудительной вакцинации он считает нанесением вреда.

Зеленский сослался на то, что в прошлом году ВОЗ заблаговременно внесла в список "глобальных угроз человечеству" отказ от вакцинации, а сейчас мир столкнулся с "очередной глобальной угрозой - вспышкой коронавируса". И добавил, что Украина будет выполнять рекомендации ВОЗ.

То есть Зеленский прямо не заявил, что он запустит принудительную вакцинацию населения, но ясно дал это понять, отвергнув петицию. Он уже приказал правительству в срочном порядке начать переговоры по предзаказу иностранной вакцины от коронавируса.

При этом законодательство страны предусматривает, что любое медицинское вмешательство требует согласия пациента. В петиции говорится, что принудительная вакцинация нарушает естественное право на личную неприкосновенность.