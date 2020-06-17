22 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
работники скорой помощи, Златоуст, (2020) | Фото: vk.com/civilpatrol

На работников "скорой" Златоуста завели административные дела о фейковых новостях

На сотрудников скорой помощи в Златоусте, которые пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат за работу с коронавирусом, завели административные дела о фейковых новостях, сообщили в организации "Правозащита Открытки".

В отношении медиков возбудили семь административных дел по ст. 13.15 КоАП (Злоупотребление свободой массовой информации). Правозащитники будут представлять интересы медиков и водителей в суде и добиваться прекращения дел.

Напомним, медики записали видеообращение, в котором рассказали, что многие фельдшеры и водители скорой помощи не получили обещанные выплаты за особые условия труда в период пандемии коронавируса. Отказ в выплатах им объяснили тем, что они не работают в специализированной бригаде.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Златоуста Руслан Хазиев заявил, что конкретных жалоб от работников к ним не поступало, а доплаты произведены в полном объеме. При этом он отметил, что два участника видеообращения не являются их работниками.

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На работников "скорой" Златоуста завели административные дела о фейковых новостях

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Теги: коронавирус, скорая помощь, медики, выплаты, фейк, административное дело,



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