22 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. (2019) | Фото: council.gov.ru

Поработали: в общенациональный план восстановления экономики включили только 12 из 44 предложений сенаторов

Совет Федерации отчитался о работе специальной группы, которую некоторое время назад поручила создать Валентина Матвиенко. Группа должна заниматься совершенствованием законодательства в условиях "новой нормальности". Об этом доложил заместитель спикера верхней палаты парламента Николай Федоров на пленарном заседании СФ.

"Много веков назад Гиппократ советовал от самых сильных болезней применять самые сильные средства. Не без божьей воли, видимо, мы оказались в ситуации, которую ученые умы уже окрестили "новой нормальностью". Группа СФ подготовила предложения по совершенствованию законодательства, направленные на выход экономики из кризиса", - сообщил Федоров.

По его словам, в общенациональный план по восстановлению экономики, который готовило правительство, включили 12 из 44 предложений СФ, то есть всего четверть. Еще девять предложений частично учтены. Тем не менее, Матвиенко и Федоров считают, что работа идет эффективно и активно. Спикер СФ считает, что в правительстве и, в частности, в первого вице-премьера Андрея Белоусова, новый пакет предложений сенаторов вызвал "полное понимание".  

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Поработали: в общенациональный план восстановления экономики включили только 12 из 44 предложений сенаторов

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Теги: совет федерации, общенациональный план восстановления экономики, правительство, николай федоров, валентина матвиенко



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