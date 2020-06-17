22 Сентября 2020
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Экономика В России
(2006) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Спрос на потребительские кредиты в банках упал почти вдвое

В банках РФ почти в два раза упал спрос на потребительские кредиты, свидетельствуют данные Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в мае 2020 года было выдано 0,82 млн кредитов, это на 44,7% меньше, чем в мае 2019 года - 1,48 млн.

При этом выдача потркредитов сократилась практически во всех регионах России. Наиболее существенное снижение спроса на кредиты отмечается в Москве (-51,7%), в Тюменской области (-51,4%) и Краснодарском крае (-51,3%), передает Regnum.

Ранее сообщалось, что российские банки в марте выдали рекордное количество розничных кредитов - на 490,9 млрд руб. Это на четверть больше, чем в феврале. Объем ипотеки вырос за месяц на 15% - до 329,3 млрд руб.

Спрос на потребительские кредиты объясняется девальвацией рубля и подготовкой людей к карантину и кризису. Прогнозировалось, что в апреле объемы выданных кредитов будут падать - многие потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск

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Спрос на потребительские кредиты в банках упал почти вдвое

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Теги: потребительские кредиты, банки



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