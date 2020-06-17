22 Сентября 2020
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Парад Победы в Кургане (2020) | Фото: Накануне.RU

В условиях эпидемии коронавируса: ветераны примут участие в параде в Екатеринбурге по видеосвязи

Чтобы обеспечить участие ветеранов в Параде Победы, который в этом году состоится 24 июня и будет посвящен историческому Параду 1945 года, в Екатеринбурге планируют использовать большее количество экранов и нового оборудования. Участники войны, труженики тыла и бывшие узники концлагерей смогут наблюдать за торжествами в режиме видеоконференции. Об этом заявил мэр уральской столицы Александр Высокинский в эфире "Студии-41".

"Получится очень добрая и хорошая акция, когда волонтёры вместе с нашими ветеранами в режиме видеосвязи будут смотреть парад. Ветераны будут наблюдать за шествием, а участники парада Победы будут видеть ветеранов. Не многие могут прийти в силу возраста, кроме того, остаются риски, связанные с коронавирусом. Присутствие остальных зрителей зависит от эпидемиологической ситуации", - отметил глава города.

Что касается запуска салюта и фейерверков, то они будут произведены сразу с трёх точек - в микрорайонах Уралмаш и Академический, а также с набережной городского пруда со стороны спортивного комплекса "Динамо".

Кроме того, в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавируса городские власти приняли решение не выводить метро, троллейбусы, трамваи и автобусы на маршруты в ночное время.

Напомним, последняя тренировка войск Екатеринбургского гарнизона на Площади 1905 года пройдет 20 июня в 10 часов утра. В ней примет участие авиация. Автомобилистам необходимо иметь в виду, что на время прохождения военной техники к месту тренировок движение всех видов транспорта будет перекрываться.

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В условиях эпидемии коронавируса: ветераны примут участие в параде в Екатеринбурге по видеосвязи

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Теги: коронавирус, ветеран, Парад Победы, коронавирус



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