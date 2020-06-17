22 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Челябинская городская дума заседание (2014) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Челябинской гордумы отчитались о доходах за 2019 год

Депутаты Челябинской городской думы отчитались о доходах и имуществе за 2019 год. Самый большой доход задекларировал президент торгово-промышленной группы фирм "ВИПР" Виталий Рыльских в размере 221,1 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

В собственности у депутата пять земельных участков общей площадью около 130 тыс. кв.м, и один в долевой собственности, три жилых дома, девять нежилых зданий, квартира (1/2 доля), а также автомобиль Роллс-ройс фантом, мотолодка Wyatboad, снегоход и четыре прицепа.

Финансовый директор СК "Легион" Иван Клушин задекларировал доход в размере 145,4 млн руб. Ему принадлежат 20 земельных участков, 17 нежилых помещений, жилой дом, две квартиры и гараж, а также легковые автомобили Тойота Королла, Тойота Лексус LX 570, Киа Сид, Шкода Рапид, Фольксваген Каравелле, Тойота Лексус LX 570 и три грузовых автомобиля.

Доход в размере 81 млн руб. задекларировал Илья Мительман. В собственности у него два земельных участка, жилой дом, две квартиры и два объекта незавершенного строительства.

Руководитель строительного предприятия "ИКАР" Кирилл Матвеев отчитался о доходе в 46,6 млн руб. В индивидуальной собственности у него три нежилых помещения и Мерседес Бенц В 180. В долевой собственности – три земельных участка и 28 нежилых помещений.

Самый низкий доход задекларировала депутат Эльнара Габайдулина – 2 тыс. руб. Собственности у нее нет.

Зарубежным имуществом, как и годом ранее, владеют Олег Иванов – депутату и его супруге принадлежат квартира и машиноместо в Испании, и Михаил Вербитский. У него есть квартира в Таиланде.

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Депутаты Челябинской гордумы отчитались о доходах за 2019 год

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Теги: депутаты, гордума, декларация, сведения о доходах, имущество,



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