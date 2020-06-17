Дети Пескова устроили вечеринку в одной из башен Москва-сити

Дочь и сын Дмитрия Пескова от второго брака устроили вечеринку, о которой написали все светские telegram-каналы столицы. Первая "посткарантинная" тусовка собрала молодежь: Лиза и Мика Песковы пригласили гостей на 58-й этаж башни "Империя" в Москва-сити. Одной из приглашенных была Алеся Кафельникова, которая свой день рождения отмечала здесь же. Поводом для гуляния стал 16-й день рождения Мики, который был в апреле и пришелся на разгар эпидемии, так что молодой человек него не отмечал.

Фото: Instagram Алеси Кафельниковой

Что касается Лизы, то она недавно закончила первый курс магистратуры МГИМО и хвасталась закрытием сессии на "отлично". "Как будто только вчера готовилась к вступительным, знакомилась с одногруппниками и преподавателями...Было КРАЙНЕ непривычно после учебы в Европе, но сейчас я уже не представляю свою жизнь без этого года в МГИМО, - написала неделю назад Лиза в Instagram. - Вначале было сложно, особенно первая сессия, первая пересдача, 4 на зачете по французскому (у меня, человека столько лет прожившего во Франции), и большой прогресс к концу года, которым я смело могу гордиться. Но не буду, ведь я вечно недовольный собой козерог!".