22 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Елизавета Пескова и Алекся Кафельникова. (2020) | Фото:instagram.com/kafelnikova_a

Дети Пескова устроили вечеринку в одной из башен Москва-сити

Дочь и сын Дмитрия Пескова от второго брака устроили вечеринку, о которой написали все светские telegram-каналы столицы. Первая "посткарантинная" тусовка собрала молодежь: Лиза и Мика Песковы пригласили гостей на 58-й этаж башни "Империя" в Москва-сити. Одной из приглашенных была Алеся Кафельникова, которая свой день рождения отмечала здесь же. Поводом для гуляния стал 16-й день рождения Мики, который был в апреле и пришелся на разгар эпидемии, так что молодой человек него не отмечал.

Елизавета Пескова и Алекся Кафельникова.|Фото:instagram.com/kafelnikova_a

Фото: Instagram Алеси Кафельниковой

Что касается Лизы, то она недавно закончила первый курс магистратуры МГИМО и хвасталась закрытием сессии на "отлично". "Как будто только вчера готовилась к вступительным, знакомилась с одногруппниками и преподавателями...Было КРАЙНЕ непривычно после учебы в Европе, но сейчас я уже не представляю свою жизнь без этого года в МГИМО, - написала неделю назад Лиза в Instagram. - Вначале было сложно, особенно первая сессия, первая пересдача, 4 на зачете по французскому (у меня, человека столько лет прожившего во Франции), и большой прогресс к концу года, которым я смело могу гордиться. Но не буду, ведь я вечно недовольный собой козерог!".

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Дети Пескова устроили вечеринку в одной из башен Москва-сити

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Теги: лиза пескова, мика песков, москва-сити, вечеринка



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