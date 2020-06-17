Власти уральского города требуют с осужденного экс-главы отдела капстроя 17 млн рублей

На Среднем Урале в суд поступило исковое заявление администрации Белоярского городского округа к бывшему главе отдела капстроительства Сергею Вшивкову. Речь идет о возмещении многомиллионного ущерба.

Напомним, в 2016 году экс-чиновник был признан виновным по статьям о превышении должностных полномочий и халатности. Тогда Белоярский районный суд назначил ему штраф в размере 150 тыс. руб. и лишил его на 1 год права занимать должности в органах местного самоуправления. Однако от штрафа Вшивков был освобожден, так как на время следствия находился под стражей.

Прокуратура, не согласившись с таким вердиктом, подавала апелляцию. Но областной суд не нашел оснований для вмешательства в приговор.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, теперь администрация ГО намерена взыскать с Сергея Вшивкова причиненный им ущерб. В ходе расследования было установлено, что в результате халатных действий чиновника стоимость невыполненных, но принятых и оплаченных работ по муниципальным контрактам составила 17 млн 219 тыс. 96 руб. 63 коп.

Именно эту сумму власти Белоярки и хотят получить со своего бывшего сотрудника. Рассмотрение иска назначено на 14 июля.